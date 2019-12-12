РИАМО – 12 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высылку немецких дипломатов из России, он назвал это вынужденной мерой, пишет Газета.ru.

«Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Дипломаты высылаются в качестве ответной вынужденной меры. Это меры — они неизбежны, после того, как были высланы два наших дипломата», — сообщил Песков.

Он добавил, что высылка российских дипломатов из Германии — абсолютно безосновательное решение, и российские власти с ним не согласны.

В Кремле рассчитывают, что это не станет негативным фактором для дальнейшего развития конструктивного диалога с ФРГ, подчеркнул Песков.

В четверг российский МИД объявил двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата, данная мера стала ответом на аналогичные действия немецкой стороны.