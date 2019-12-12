РИАМО - 12 дек. Пробки на дорогах в Москве днем в четверг достигли семи баллов из десяти возможных, перегружены Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо и улицы в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы наблюдаются на севере, северо-западе, юго-востоке и востоке МКАД. Мало свободных от заторов участков на Садовом кольце и ТТК.

Затруднено движение на Большой Дорогомиловской, Большой Никитской улицах, улице Красная Пресня, на Новоарбатском и Большом Каменном мостах, на Смоленском бульваре, Комсомольском проспекте, Кремлевской набережной и других участках.

Сложная дорожная ситуация также на Ярославском шоссе, Ленинградском проспекте и шоссе Энтузиастов.

К 18:00 прогнозируются пробки в восемь баллов.