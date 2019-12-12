РИАМО - 12 дек. Общая строительная готовность комплекса по переработке отходов «РТ-Инвест» в Сергиевом Посаде составляет 70%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Ввод в эксплуатацию объекта мощностью 450 тысяч тонн отходов в год запланирован на первый квартал 2020 года.

«В цехе сортировки отходов завершается монтаж оборудования, где благодаря автоматическим сепараторам будут отбирать все полезные для переработки фракции: металл, стекло, пластик и бумагу (до 20% от общего объема). Еще 30-35% органических отходов будут направлены в закрытые цеха для переработки и производства компоста», — говорится в сообщении.

Строящийся комплекс посетили вице-председатель правительства Московской области Евгений Хромушин, заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова и депутат Московской областной думы Сергей Двойных.

В Сергиевом Посаде установлены линии сортировки фирмы Husmann – одного из мировых лидеров в области переработки отходов. На разных КПО «РТ-Инвест» задействует различные технические решения Husmann. Помимо линий сортировки на комплексе в Сергиевом Посаде будет действовать мобильная дробильная установка для переработки крупногабаритных отходов (КГО).

Строительство современных КПО и заводов «Энергия из отходов» ведется в рамках нацпроекта «Экология», а также для создания в Подмосковье комплексной системы обращения с отходами.