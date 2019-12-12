РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. Религиозная организация мусульман «Свет» попросила главу Люберец Владимира Ружицкого помочь с продлением договора аренды помещения для молитв, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг проходит Общероссийский день приема граждан в День Конституции РФ. В его рамках Ружицкий принял жителей горокруга. Председатель организации «Свет» Рамиль Рахманкулов попросил главу помочь с продлением аренды помещения. Сейчас ему могут продлить аренду только на 11 месяцев.

«Мы обещали выделить помещение лет на 10. Нужно все организовать. Поможем решить этот вопрос», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что вопрос взял на контроль начальник управления по работе с территориями администрации округа Дмитрий Баранов.