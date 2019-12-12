РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 дек. Итоги окружного конкурса творческих работ «Рождественская игрушка» подведут в подмосковных Люберцах 16 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Окружной конкурс творческих работ «Рождественская игрушка» состоится 16 декабря в гимназии №1 Люберец. Мероприятие начнется в 14:00. В этом году школьники и воспитанники детских садов создали более 400 праздничных поделок. Конкурсанты использовали разные материалы для творчества – от картона, бумаги и папье-маше до теста и искусственных волос», – говорится в сообщении.

В жюри конкурса «Рождественская игрушка» вошли педагоги и воспитатели, руководители методических объединений, победители различных конкурсов. При оценке работ жюри будет учитывать креативность, эстетическое оформление, технику и оригинальность исполнения.

Творческие работы представлены в пяти номинациях: «Елочная игрушка», «Новогодняя красавица», «Символ года», «Эко-Fantasy» (игрушки из вторсырья) и «Зима в Подмосковье».

Призовые места будут распределены по возрастным категориям.