РИАМО - 12 дек. Российский МИД объявил двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата, данная мера стала ответом на аналогичные действия немецкой стороны, сообщает kp.ru.

В четверг ноту соответствующего содержания вручили главе дипломатической миссии ФРГ в России Гезе Андреасу фон Гайре.

«Руководствуясь принципом взаимности и статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении persona non grata двух сотрудников посольства ФРГ в России», - отмечается на сайте министерства.

У объявленных персонами нон гратами дипломатов есть неделя для выезда из России.

Ранее Германия выслала из страны двух российских дипломатов. Поводом в Берлине назвали действия посольства РФ, которое «недостаточным образом сотрудничало» с местными правоохранительными органами по делу об убийстве грузинского террориста. МИД России назвал решение о высылке наших дипломатов безосновательным.