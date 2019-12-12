РИАМО - 12 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, глава государства возложил ко гробу покойного большой букет цветов, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В четверг Москва прощается с бывшим мэром Юрием Лужковым. Местом для гражданской панихиды и отпевания стал храм Христа Спасителя. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Лужкова. В своей телеграмме президент отмечал, что Лужков был личностью неординарного масштаба, ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком, которого уважали жители столицы.

Умер Юрий Лужков: чем запомнился человек‑эпоха>>