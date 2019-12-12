РИАМО - 12 дек. Сразу две площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» будут работать в Зеленограде – в дополнение к площадке на площади Юности добавился новый адрес: бульварная зона 16-го микрорайона, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На обеих зеленоградских площадках посетители смогут встретить Новый год – в новогоднюю ночь площадки будут работать до 03:00. В любой день фестиваля можно покататься на коньках, посмотреть концерты и спектакли, поучаствовать в мастер-классах. А еще – выбрать сувениры и попробовать вкусные блюда особого рождественского меню», – говорится в сообщении.

Кроме того, в торговых шале посетители найдут оригинальные композиции для украшения дома, новогодние свечи и винтажных кукол.

Часы работы площадок: с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 10:00 до 22:00 по выходным.