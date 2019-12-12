РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. Сообщество «Мама оффлайн» обратилось к главе подмосковных Люберец Владимиру Ружицкому с просьбой найти помещение для проведения их мероприятий, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг проходит Общероссийский день приема граждан в День Конституции Российской Федерации. В его рамках Ружицкий принял жителей горокруга. Участницы сообщества «Мама оффлайн» попросили выделить для их организации помещение. Там они планируют проводить мероприятия, а также оказывать помощь мамам, нуждающимся в помощи, например, психологической.

«Надо сначала найти помещение. Я подумаю, где можно открыть, сделаем все возможное», – сказал Ружицкий.

Также он отметил, что участницы сообщества получат благодарственные письма за активную общественную работу.