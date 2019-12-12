РИАМО – 12 дек. Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о том, чем полезны и вредны цитрусовые, без которых трудно представить новогодний стол, сообщает Федеральное агентство новостей.

В апельсинах и мандаринах есть много витаминов и других полезных веществ, также они восстанавливают репродуктивную функцию организма и повышают иммунитет. Но у этих цитрусовых разные свойства.

«У мандаринов на 7% выше содержание фруктозы, и потому они более сладкие, чем апельсины, потому более вредны для диабетиков. Но апельсины более опасны для больных гастритом – так как сильнее раздражают слизистую желудка», – пояснила Мухина.

Также мандарины и апельсины обладают мочегонным эффектом – их рекомендуют есть беременным для предотвращения отеков. А людям с почечными заболеваниями, напротив, нужно употреблять эти фрукты с осторожностью.

При этом калорийность мандаринов и апельсинов практически одинаковая, и нельзя сказать, что полезнее, а что вреднее. Все зависит от состояния здоровья в каждом конкретном случае и от соблюдения чувства меры в употреблении продукта.