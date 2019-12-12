РИАМО - 12 дек. Сроки приема заявок и защиты проектов на премию губернатора «Наше Подмосковье» планируют увеличить в следующем году, сообщила в четверг министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная.

«У нас совсем недавно прошла церемония награждения лауреатов премии «Наше Подмосковье». И очень радостно, что наша молодежь более активно стала там участвовать. Отмечу, что в 2020 году мы увеличим сроки подачи премии и время защиты проектов», - сказала Красная на конференции с участием руководителей и специалистов органов и учреждений по работе с молодежью, общественных организаций.

Она отметила, что следующий год будет насыщен на молодежные мероприятия.

Премия «Наше Подмосковье» была создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2013 году. Ее основной целью является поддержка социальных инициатив жителей региона. В конкурсе на получение премии принимают участие уже реализованные проекты, которые приносят общественную пользу.

В этом году присудили 1 тысячу премий по 180 тысяч рублей каждая. Всего на конкурс представили около 23 тысяч проектов в четырех номинациях: «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность» и «Прорыв». Эксперты оценивали заявки по семи критериям, среди которых - социальная значимость, практическое применение, уникальность проекта.