РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 дек. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина вручила шести детям-сиротам ключи от квартир, в которых сделан ремонт и завезена мебель, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Церемонию провели в четверг в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово». С предстоящим новосельем молодых людей также поздравили замглавы администрации горокруга по вопросам земельно-имущественных отношений Михаил Шувалов, начальник управления по социальным вопросам администрации Эльвира Кавалерская, начальник управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по горокругу Анна Макарова.

«Сегодня у нас радостное событие – еще 6 детей-сирот получили ключи от собственных квартир. Всего в городском округе Красногорск в этом году 10 детей-сирот получили жилье. Надеюсь, все эти квартиры станут уютным, добрым, теплым местом, где их ждет много радости и счастья», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что реализацию программы «Жилище» продолжат и в 2020 году.

«Мы вручаем ключи от квартир, в которых сделан ремонт и завезена мебель, в которые можно заходить и жить. Я благодарна нашим коллегам из управления опеки и попечительства. Благодарна красногорским предпринимателям, компании «Леруа Мерлен» и мебельной фабрике «Дана» за то, что они помогают нам обустроить такие квартиры», – отметила Хаймурзина.

У некоторых из тех, кто получил ключи от квартир, уже есть собственные дети, так что в преддверии Нового года с грядущим новосельем их поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

«Квартира находится в деревне Сабурово. Мы посмотрели дом – красивый район, все облагорожено, есть детские площадки. Планируем встретить Новый год в новой квартире. Ведь недаром говорят – как его встретишь, так и проведешь», – поделилась впечатлениями участница мероприятия Азиза Винс.