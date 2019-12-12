РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. Первенство Московской области по мини-футболу пройдет в Люберцах 14 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Четырнадцатого декабря в Люберцах пройдет первенство Московской области по мини-футболу. Соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий», – говорится в сообщении.

Игры пройдут среди футбольных команд «Звезда» из Люберец и «Атлант» из Протвина. В 14:00 на стадионе встретятся ребята 2007 года рождения, в 15:00 – футболисты 2006 года рождения.

«Приходите на матчи поддержать юных футболистов», – заключается в сообщении.