РИАМО - 12 дек. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг поддержали предложение о присвоении новому сельскому населенному пункту в Ленинском округе названия Петровское, передает корреспондент РИАМО.

«Предложение о присвоении наименования Петровское географическому объекту - поселку, образованному на территории Ленинского городского округа Московской области. <...> Данный сельский населенный пункт образован постановлением губернатора Московской области. В соответствии с федеральным законом присвоение наименования вновь образованному населенному пункту осуществляется правительством РФ на основании предложения законодательного органа субъекта», - сказала заместитель руководителя Главного управления территориальной политики Московской области Юлия Губанова.

Предложение поддержали большинство депутатов. Теперь оно будет направлено на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.