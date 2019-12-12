РИАМО - 12 дек. Полномочия Московского областного бюро технической инвентаризации (ГУП МО «МОБТИ») в сфере оценки изымаемых объектов продлили до конца 2025 года, соответствующий законопроект приняла в четверг в трех чтениях Мособлдума, передает корреспондент РИАМО.

Министр имущественных отношений региона Владислав Коган уточнил, что срок закона «Об установлении полномочия государственного унитарного предприятия Московской области «Московское областное бюро технической инвентаризации» заканчивается 31 декабря. За время его действия произведена оценка 890 объектов недвижимого имущества по госконтрактам на сумму порядка 100 миллионов рублей. При этом, значительно сокращены сроки изъятия объектов недвижимости, что позволило построить более 140 крупных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Для сохранения эффективности при выполнении оценки по определению размеров возмещения убытков, причиненных правообладателям изъятием имущества <...> необходимо внести изменения в существующий закон Московской области в части изменения организационно-правовой формы поставщика услуг. Срок действия закона был определен <...> 2010-2019 годы, планируется срок данного закона продлить до конца 2025 года», – сказал Коган.

Он отметил, что пролонгация законопроекта связана с увеличением сроков строительства ЦКАД – трассу планируют завершить в 2025 году, а также в связи с реализацией в регионе госпрограмм.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.