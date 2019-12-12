РИАМО - 12 дек. В Подмосковье минимальный взнос за капремонт в 2020 году не изменится, он по-прежнему будет составлять 9,07 рубля с одного квадратного метра, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

«Минимальный взнос за капремонт в Московской области не меняется уже два года. И на 2020 год губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым принято решение оставить уровень минимального взноса прежним, то есть 9,07 рубля с квадратного метра», - сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В рамках программы в домах делают ремонт фасадов, кровли, подвальных помещений, фундаментов, меняют инженерные системы, устанавливают общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняет устаревшее лифтовое оборудование. Особое внимание в Московской области уделяется осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилых зданий.

Передовые практики Подмосковья уже успешно используются во многих регионах России.

С начала 2019 года в регионе уже капитально отремонтировали более 2,4 тысячи домов. Программа капремонта Подмосковья является самой большой в России – в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. До 2049 года планируется привести в порядок 44338 жилых зданий.