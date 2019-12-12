РИАМО – 12 дек. Среднерусский банк ПАО Сбербанк стал партнером форума «Живу спортом», организованного министерством физкультуры и спорта Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Форум собрал более 2 тысяч участников из регионов РФ. В рамках деловой программы состоялось пленарное заседание «Спорт как драйвер развития территорий», где в качестве эксперта выступил управляющий Восточным головным отделением Среднерусского банка Асылхан Сыздыков. Также банк организовал сессию дизайн-мышления для руководителей учреждений отрасли.

«Я искренне рад, что правительство Московской области уделяет большое внимание развитию культуры спорта и создает все больше возможностей для занятия спортом. Среднерусский банк в свою очередь будет и дальше поддерживать эту инициативу», - сказал вице-президент ПАО Сбербанк – председатель Среднерусского банка Кирилл Брель.

Ранее Среднерусский банк обучил 35 руководителей подмосковного Минспорта эффективному управлению. Банк также спонсирует спортивные инициативы. Сессия дизайн-мышления «От инсайтов к инновациям», организованная банком, в рамках форума, – очередной вклад в развитие навыков топ-менеджмента спортивных учреждений Московской области.