РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 дек. Представитель ГУ МВД России по Московской области в четверг проведет прием жителей Люберец, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Двенадцатого декабря в здании МУ МВД России «Люберецкое» будет осуществлять прием граждан начальник полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Московской области Андрей Вячеславович Стрыгин. Прием состоится с 16:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Прием пройдет по адресу: Люберцы, улица Котельническая, дом №7А. Предварительная запись проходит по телефонам: 8(495)554-83-88, 8(495)554-90-90.

На приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.