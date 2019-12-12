РИАМО - 12 дек. В следующем году 315 человек из Московской области смогут поехать на форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в Крым, сообщила в четверг министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная.

«На «Тавриде» нам увеличили квоту, поэтому еще больше ребят из Московской области там будет. И на фестивале «Таврида-Арт» нас ждут. Там будет 400 человек», - сказала Красная на конференции с участием руководителей и специалистов органов и учреждений по работе с молодежью, общественных организаций.

В презентации министра отмечается, что квоту на форуме «Таврида» Московской области увеличили с 218 до 315 человек.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году).