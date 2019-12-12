Не трескучими морозами, а промозглой слякотью удивляет наступившая зима москвичей. До Нового года рукой подать, а хорошего снега жители столичного региона еще не видели. Любители лыж и коньков уже опасаются, что распаковать спортинвентарь в этом сезоне не получится. Еврозима в Москве – это временное явление или новая реальность, с которой придется смириться, выяснила обозреватель РИАМО у экспертов.

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Гриппозный декабрь

Минувший понедельник, 9 декабря, синоптики назвали самым теплым днем в Москве с начала зимы, а в среду, 11 декабря, среднемесячная температура превысила норму на 4,6 градуса. По мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, это очень много. Такая оттепельная погода говорит о том, что зима задерживается уже на месяц. И это еще не предел.

«Уже в ближайшие сутки инициативу начнет перехватывать антициклон. Вероятность осадков минимальна. Не будет ни моросящих осадков, ни гололодедных явлений. Могут появляться разрывы в облаках, пойдет похолодание. С четверга по субботу включительно ночами воздух будет остывать до минус 1–6 градусов», – поделился с РИАМО метеоролог.

Тем не менее, как отмечает эксперт, это условное похолодание. Оно не вернет температурный режим в рамки декабря и будет недолгим. Уже с воскресенья скажется влияние атлантических антициклонов с запада, и, соответственно, вновь начнутся осадки и слякоть. Температура воздуха в это время будет на 6–7 градусов выше нормы. Гриппозная, сырая, с дымками и туманами погода продержится, по оценкам эксперта, до 20 декабря.

«20 декабря будет неким зимним Рубиконом. Природа сжалится над нами и начнет готовить погоду для встречи Нового Года. В последней декаде этого месяца пойдут короткие, но интенсивные заряды снега. Морозы начнут крепчать», – говорит Тишковец.

Накануне Нового года у москвичей есть все шансы увидеть нормальную русскую зиму. Снежный покров, по мнению метеоролога, может превысить 10 сантиметров.

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Зимняя дорога в Европу

«У меня часто спрашивают, правда ли, что если лето было холодным, зима будет теплой. И я всегда отвечаю, что связи никакой тут нет. Однако в этом году зима будет выглядеть в канве народных примет. Лето на европейской территории России было холодное и дождливое, а зима будет очень теплой, морозы недолговременными», – говорит Тишковец.

По прогнозам метеоролога, зима этого сезона будет одной из самых теплых в истории. За морозом и снегом придется отправляться в Сибирь.

К сожалению, мокрый плюс в зимнее время – уже не исключение, а правило. Во всем виновато глобальное потепление. Как отмечает эксперт, эта тенденция вносит основную лепту именно в зимний сезон.

«Именно зимы стали более теплыми. У них аномалия более серьезная, чем в летний сезон. Зимний сезон вносит основной градус в общее глобальное потепление. И тенденция эта только усилится», – говорит эксперт «Фобоса».

По мнению отечественных климатологов, с годами российские зимы все более будут походить на европейские. Правда, на наш век снега еще хватит: кандидат географических наук, член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов уверен, что малоснежные и теплые зимы придут в столичный регион только к середине XXI века.

«Мы приближаемся к европейской зиме, но темпами более медленными, чем кажется. <...> Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют. В Европе это не так заметно, потому что они и были бесснежными. Можно говорить о сближении климатов, мы движемся к тому, что у нас снега зимой будет меньше.

Можно нас приравнивать к Восточной или Центральной Европе, где у них есть снежочек, но его мало», — рассказал РИА Новости климатолог.

О том, что зимы в Москве неумолимо теплеют, свидетельствует и сокращение отопительного сезона. За последние 70 лет он сократился в столице на 15–20 дней. Вполне возможно, что с годами эта тенденция только усилится.

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Будем больше болеть и бороться за урожай

Теплые зимы несут с собой всевозможные риски.

«На европейской территории теплая зима связана с частыми оттепелями. И это проблема. Кроме того, что постоянные перепады температур негативно влияют на человека, сильно страдает дорожная инфраструктура, которая в результате к весне приходит в негодность. При температуре около нуля увеличивается скольжение и возникают проблемы для транспорта. Теплая зима часто сопровождается обильными осадками, в том числе ледяным дождем», – рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отмечает эксперт, опасны теплые зимы и для сельхозземель, так как происходит выпревание озимых. Весной их приходится пересеивать.

В свою очередь, заместитель директора Института физики атмосферы имени А. Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов считает, что в ближайшие три десятилетия средняя годовая температура воздуха в Москве может повыситься на два–три градуса.

«То есть потепление продолжится — за последние 30 лет в Москве потеплело в среднем на 2,5 градуса, следующие 30 лет, я думаю, как минимум на два–три градуса еще средняя годовая температура повысится», — уточнил климатолог в интервью агентству городских новостей «Москва».

В целом, по прогнозам Семенова, в ближайшие 10 лет средняя температура днем в июле будет составлять 28 градусов выше нуля, а в январе – около 3–4 градуса мороза.

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