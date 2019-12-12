РИАМО - 12 дек. На севере Москвы двое мужчин до смерти избили официанта, после чего забрали вещи погибшего и скрылись, сообщил РИАМО в четверг источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено 10 декабря на улице Нижняя. Тело нашли прохожие около 7:00, на место вызвали полицию.

«Сотрудники полиции обнаружили тело мужчины 1988 года рождения, официанта. Тело пролежало на улице около 2 часов до того, как его нашли», — сказал собеседник агентства.

11 декабря на Ленинградском проспекте задержали двух мужчин, один из них 1976 года рождения, другой 1989 года рождения. Их изобличили в том, что они нанесли официанту несколько ударов по голове. Пострадавший скончался. Злоумышленники забрали его рюкзак с деньгами и банковскими картами, после чего скрылись на машине. Материальный ущерб — 16,6 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве подтвердил факт задержания подозреваемых.