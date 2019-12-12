РИАМО – 12 дек. Эксперты Росконтроля выяснили, какие бренды крабовых палочек в российских магазинах самые качественные, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты исследовали продукцию пяти брендов: «Меридиан», Vici, «А’море», «Санта Бремор» и «Русское море». На упаковках всех проверенных брендов указано, что товар является «имитированной пищевой рыбной продукцией».

«Во всех образцах крабовых палочек содержание белка ниже стандартов, установленных российским законодательством. При этом в продукции производителей «А’Море» и «Санта Бремор» белка даже меньше, чем указано на упаковке», – говорится в материале.

В палочках марок Vici и «Санта Бремор» содержание крахмала в составе превышает норму. Содержание глутаминовой кислоты, использующейся в качестве усилителя вкуса, превышает допустимое в продукции «А’море» и «Санта Бремор».

Внешний вид исследуемой продукции не вызвал нарекания у экспертов, однако в крабовых палочках от «Санта Бремор» специалисты заметили сладковатый привкус, а от «А’море» и «Русское море» – вяжущий.

По итогам проверок все крабовые палочки признаны безопасными. К покупке рекомендованы крабовые палочки «Меридиан» и «Русское море». Продукция «А’море» и «Санта Бремор» включена в черный список, а марка Vici попала в перечень товаров с замечаниями.