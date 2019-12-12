РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 дек. Проект по экологическому мониторингу для исследования загрязнения воздуха начнет работать в Люберцах в 2020 году в рамках программы «Экология и окружающая среда», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В администрации Люберец 11 декабря состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросу информационного взаимодействия с гражданами и решению проблемы загрязнения атмосферного воздуха. Провел его заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

«Мы должны максимально открыто озвучивать вопросы экологии и данные экомониторинга, чтобы понимать масштаб работы и должным образом влиять на источники, загрязняющие окружающую среду в Люберцах», – сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Воронцов поддержал Ружицкого, добавив, что в следующем году в округе начнет работу проект по экологическому мониторингу в рамках программы «Экология и окружающая среда» для исследования загрязнения воздуха. Также будут организованы ночные рейды с проведением лабораторных исследований.

В ходе заседания рабочей группы представителями общественности были подняты важные темы неприятного запаха вокруг деревни Марусино, переработки мусора на полигоне «Торбеево», качества воды в округе и высокого уровня загрязнения воздуха около промышленных предприятий.

По словам заместителя генерального директора полигона «Торбеево» Аркадия Печникова, в этом году была построена система дегазации полигона, направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

«Также с 2017 года мы провели полную реконструкцию системы сбора фильтрата, пробурили 35 скважин и построили станцию для осушения отходов, а также площадку, где перебираются все отходы. Часть отходов измельчается, тем самым понижается их класс опасности», – отметил Печников.

По итогам обсуждения проблемы экологических нарушений рабочая группа определила цели и задачи для соблюдения баланса между экономическим развитием региона и его экологическим состоянием.

На следующей неделе министерством экологии Московской области и администрацией округа запланирован совместный рейд по проблемным промышленным зонам Люберец. Также будет проведен мониторинг Кореневского карьера на предмет несанкционированных сбросов. Планируется поддержание тесной взаимосвязи между жителями округа и инспектором министерства экологии и природопользования Московской области.