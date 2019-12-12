РИАМО - 12 дек. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон, в соответствии с которым изменяются показатели бюджета Подмосковья на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, передает корреспондент РИАМО.

«Общие параметры бюджета (на 2019 год - ред.) по расходам и доходам изменяются в совокупности на 30 миллионов рублей на сумму уменьшения безвозмездных поступлений», - уточнила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, представляя депутатам законопроект.

Как следует из пояснительной записки к документу, доходы и расходы регионального бюджета на 2019 год уменьшены на 29,8 миллиона рублей. При этом увеличены расходы на строительство дорог, образование, переработку отходов. Расходная и доходная части бюджета на 2020 год увеличены на 1,3 миллиарда рублей, на 2021 год - на 373,6 миллиона рублей.