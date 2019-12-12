РИАМО - 12 дек. Молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья» в следующем году планируют провести в июне, сообщила в четверг министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная.

«Мы планируем в июне сделать московский областной форум «Я – гражданин Подмосковья», потому что он затрагивает и 12 июня – это День России, и 22 июня – День памяти и скорби, 27 июня – это День молодежи», - сказала Красная на конференции с участием руководителей и специалистов органов и учреждений по работе с молодежью, общественных организаций.

Она отметила, что в рамках форума планируют сделать фестивальные смены.

Форум «Я – Гражданин Подмосковья 2019» прошел в Волоколамском округе с 11 по 31 июля. Всего в нем приняли участие более 10 тысяч участников.

Участники получили 500 часов новых знаний по семи направлениям образовательной программы: мода и дизайн, предпринимательство, видео и фотоблоггинг, комфортная среда, волонтерство, спорт и туризм, гражданское общество. В форуме участвовали 400 опытных спикеров с реальными кейсами.