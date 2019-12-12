РИАМО - 12 дек. До окончания регистрации участников на всероссийский конкурс «Мастера Гостеприимства» осталось чуть больше недели, прием заявок закончится 20 декабря, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«Мастера Гостеприимства» - это всероссийский конкурс, направленный на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий во всех сферах индустрии гостеприимства. Участие бесплатное.

«Уже 20 декабря заканчивается регистрация на конкурс и участникам предстоит выполнить первые задания. Каждое задание является обязательным, в случае невыполнения одного из них конкурсант не допускается к участию в следующем этапе конкурса», — говорится в сообщении.

Первое задание — с 20 декабря по 15 января записать видеоприглашение в любимый регион России. Второе задание – пройти онлайн-тестирование, которое будет организовано в несколько этапов. Третье задание – составить описание проекта, относящегося к индустрии гостеприимства в формате презентации.

В региональном полуфинале участникам предстоит пройти комплексную оценку деловых и личностных качеств, им предстоит решать индивидуальные и групповые аналитические задания, презентовать свои проекты.

В финале необходимо будет доказать свое мастерство среди победителей региональных полуфиналов, заявить о своем проекте на всю страну. На финальной битве участников ждет интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры.