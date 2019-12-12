РИАМО - 12 дек. Межнациональный фестиваль Дедов Морозов пройдет 14 и 15 декабря на ВДНХ в Москве, гостей праздника ждут шествие зимних волшебников, дегустация национальных блюд и концерты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Посетители смогут увидеть зимних волшебников из России и других стран. На площадке перед павильоном №1 «Центральный» гостей поздравит не только Дед Мороз, но и его коллеги — Артхурон из Осетии, Мороз Атя из Мордовии, Дзмер Пап из Армении, Тол Бабай из Удмуртии, Хил Мучи из Чувашии, Паккайне из Карелии», - отмечается в материале.

Гостей фестиваля будут встречать Деды Морозы и Снегурочки в национальных костюмах. Посетители ВДНХ смогут принять участие в «волшебном» шествии в сопровождении духового оркестра, а также посмотреть выступления чтецов, вокальных и танцевальных коллективов. Москвичи увидят и уникальную программу знаменитого дагестанского канатоходца Расула Абакарова.

«Этот оригинальный, красочный фестиваль придется по душе и детям, и взрослым. На предновогоднем празднике будет много развлечений, но самое главное — он подарит возможность людям узнать о культуре и традициях разных народов», — сказал руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Москвичи смогут сделать красочные снимки в фотозонах и возле арт-объектов, около павильонов ВДНХ посетителей угостят чаем и блюдами национальных кухонь. Кроме того, здесь проведут викторины с подарками.

Межнациональный фестиваль Дедов Морозов торжественно откроется 14 декабря в 14:30. Вход на мероприятие свободный.