РИАМО - 12 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев паспорта юным жителям Подмосковья, торжественное событие прошло в особенную дату – День Конституции, передает корреспондент РИАМО.

«12 декабря мы отмечаем День Конституции. Для вас имеет особенность этот день. Сегодня мы вам вручим паспорта, вы становитесь совсем взрослыми гражданами нашей страны. Поэтому все мы, и педагоги, и родители, и старшие, конечно, заинтересованы в том, чтобы все самые смелые мечты у вас сбывались, чтоб вы могли реализовать себя, чтобы вас окружали всегда достойные и любознательные люди. Я хочу вас поздравить сегодня и вручить паспорта», - сказал Воробьев во время церемонии.

Из рук губернатора паспорта получили участники, победители и призеры олимпиад, конкурсов и соревнований.

День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России и отмечается 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием в России был принят основной закон государства.