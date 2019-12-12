РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 дек. Субсидии на развитие бизнеса получат 19 предпринимателей подмосковной Балашихи, из бюджета округа на эти цели выделено 30 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Заседание комиссии по предоставлению субсидий предпринимателям Балашихи прошло 11 декабря. В 2019 году конкурс на предоставление субсидий за счет средств городского бюджета на частичную компенсацию затрат проводился в электронном виде. На субсидии могли претендовать предприятия малого и среднего бизнеса.

«Развитие бизнеса очень важно для городского округа. Мы благодарим наших предпринимателей за проведенную работу в Балашихе. В бюджет поступают налоги, за счет которых мы благоустраиваем дворы, парки и в целом делаем город комфортнее. В этом году глава Балашихи Сергей Юров выделил 30 миллионов рублей для предпринимательского сообщества. Эти меры приняты по рекомендации правительства Московской области, чтобы бизнес в регионе развивался уверенно и стабильно», – сказала замглавы администрации округа Анна Божухина.

Она добавила, что субсидии будут выданы 19 предпринимателям, 13 из них оказывают услуги в социальной сфере, остальные занимаются развитием и модернизацией производства.