РИАМО - 12 дек. В городском округе Домодедово возбуждено уголовное дело по факту убийства 51-летнего мужчины, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Тело жителя столицы с огнестрельным ранением головы нашли в автомобиле на дороге вблизи деревни Яковлевское. Давность наступления смерти составляет около суток.

«В настоящее время с места происшествия изъята гильза от патрона калибра 9 миллиметров, пуля и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», – говорится в сообщении.

Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Устанавливается личность подозреваемого.