РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 дек. Новая ангиографическая установка поступила в клиническую больницу городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Современная ангиографическая установка будет установлена в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения, входящем в состав регионального сосудистого центра ГБУЗ МО «МГКБ», – говорится в сообщении.

После ввода в эксплуатацию второго ангиографа появится возможность разделять потоки плановых и экстренных пациентов.

«Это позволит врачам спокойно выполнять как плановые коронароангиографии, так и сложные и затратные по времени эндоваскулярные операции», – уточняется в материале.

Сейчас в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения активно выполняются тромбоэкстракции у больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Также в рамках госпрограммы в МГКБ установят современные компьютерный томограф и маммограф.