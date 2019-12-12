РИАМО - 12 дек. Обеспечение питанием беременных женщин и детей в возрасте до трех лет в ноябре снова оказалось самой востребованной темой обращений на портале госуслуг региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всего за ноябрь поступило 450 тысяч заявлений. По категории питания для беременных и маленьких детей — 119 тысяч.

«Следующими по популярности идут вопросы выдачи и замены социальных карт, а также получения компенсации платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми», — говорится в сообщении.

Активными пользователями сервиса стали жители Балашихи, Подольска, Мытищ, Химок, Сергиево-Посадского, Коломенского, Раменского и Одинцовского городских округов.

На портале uslugi.mosreg.ru размещено 168 электронных услуг. Подать заявление можно независимо от времени суток с помощью компьютера или мобильного устройства. После прикрепления необходимых документов заявитель в дальнейшем может контролировать ход исполнения своего обращения.