РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 дек. В прокуратуре подмосковного Красногорска в четверг проведут прием граждан, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции РФ проводится Общероссийский день приема граждан.

«В Красногорской городской прокуратуре, расположенной по адресу: город Красногорск, улица Первомайская, дом №8А, прием будет осуществляться 12 декабря 2019 года с 12:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Прием заявителей пройдет в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).