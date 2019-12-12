РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 дек. Жители подмосковного Красногорска выбрали место для установки дополнительной праздничной ели, в интернет-опросе большинство голосов получил Яблоневый сквер, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Интернет-голосование проходило на сайте администрации Красногорска с 4 по 10 декабря. Горожанам предложили четыре варианта размещения главного новогоднего символа.

«Максимальное количество голосов набрал Яблоневый сквер в Красногорске. Новогоднюю красавицу установят и украсят до 20 декабря», – говорится в сообщении.