РИАМО – 12 дек. Выставка «Изобретения Леонардо да Винчи», на которой можно не только смотреть на экспонаты, но и приводить их в движение, откроется в музейно-выставочном центре подмосковного Реутова 13 декабря, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Более 100 различных экспонатов, от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин, представленных на открывающейся в Реутове выставке, зрители могут не только увидеть. Некоторые механизмы великого изобретателя можно потрогать и привести в движение. Кроме того, на выставке представлены фоторепродукции картин мастера, а также стенды с подборкой научных материалов», – говорится в сообщении.

Все модели сопровождаются специальными пояснительными текстами, поэтому посетители смогут путешествовать по залам самостоятельно.

Наследие титана эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи – насчитывает порядка шести тысяч рукописей и картин. Механизмы, созданные по чертежам да Винчи, используются сегодня в автомобилестроении, авиаконструировании, часовом деле и во многих других областях производства.

Выставку в музее Реутова можно посетить в период с 13 декабря 2019 года по 12 января 2020 года, со среды по воскресенье, понедельник и вторник – выходные. В новогодние праздники выставка будет работать без выходных, кроме 31 декабря, 1 и 2 января.