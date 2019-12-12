РИАМО - 12 дек. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал отпевание бывшего мэра столицы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Сегодня мы провожаем в последний земной путь выдающегося государственного деятеля России конца ХХ - начала XXI веков, бывшего мэра города Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Сегодня о Юрии Михайловиче говорят многие и говорят очень хорошо», - сказал патриарх Кирилл.

Он добавил, что Лужков уделял много внимания реставрации и строительству храмов. При нем был частично восстановлен исторический облик Красной площади, восстановлен Казанский собор на Красной площади, Кировские ворота.

«Юрий Михайлович делал все это не формально, потому что должен, он совершал эти деяния с полным осознанием важности последствий для духовной жизни людей», - подчеркнул патриарх.

В стенах храма собрались десятки человек. В центре зала стоит закрытый гроб с телом политика, окруженный венками и столами, на которые скорбящие возложили цветы.

В изголовье гроба установлен траурный портрет Лужкова. Поодаль на стульях сидят близкие родственники и друзья покойного.

Также около гроба стоят кандилы, в которые все желающие могут поставить церковные свечи.

Церемония прощания с Юрием Лужковым завершится в 14:00. После политика похоронят на Новодевичьем кладбище столицы.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

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