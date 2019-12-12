РИАМО - 12 дек. Церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым посетил заместитель председателя совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В четверг проходит прощание с экс-мэром столицы Юрием Лужковым. В настоящее время в храме Христа Спасителя заканчивается гражданская панихида, после начнется отпевание политика. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

«Я хочу передать сегодня скорбь всего Крыма по поводу абсолютно неожиданной, трагической кончины человека, который вложил свое сердце, свою душу, передал свою духовную силу всем крымчанам и Крыму. Он поддерживал русский дух в Крыму и создавал основу для возвращения Крыма на Родину», - сказал Мурадов.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.