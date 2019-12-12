РИАМО – 12 дек. Неизвестные утром в четверг сообщили в администрацию столичного метрополитена о минировании станции «Киевская», сообщает ТАСС.

«В администрацию метрополитена неизвестный направил электронное письмо с угрозой взрыва на станции «Киевская». Экстренные службы проверяют сообщение о минировании», – сообщил изданию источник в экстренных службах.

Эвакуация на станции не проводится, метро работает в штатном режиме.

С 28 ноября анонимы «заминировали» более 2,5 тысяч различных учреждений в Москве. В целях безопасности была проведена эвакуация свыше 270 тысяч человек.