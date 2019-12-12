РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 дек. Пенсионеры городского округа Мытищи посетили с экскурсией музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», они посмотрели выставку художника Шагала, сообщается на сайте администрации городского округа.

Экскурсионный тур в музейно-выставочный комплекс для пенсионеров Мытищ прошел 11 декабря в рамках программы «Активное долголетие». Группа людей старшего поколения отправилась в Истру.

«Основной объект, который мы посетили, – это музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим». Но мы приехали раньше, поэтому успели еще посетить Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Далее мы поехали в музейный комплекс, где нам провели экскурсию, посвященную судьбе и творчеству художника с мировым именем Марка Шагала», – сказала специалист по социальной работе Мытищинского центра социального обслуживания Алевтина Епифанцева.

Она добавила, что эта поездка – подарок губернатора Андрея Воробьева, она организована министерством социального развития Московской области.

Губернаторская программа «Активное долголетие», которая с большим успехом реализуется на территории Подмосковья, включает 10 активностей для граждан старшего поколения. Одно из самых популярных направлений – экскурсионные туры. В Мытищах поездки осуществляются каждую неделю по средам.

На прошлой неделе пенсионеры Мытищ побывали в музее-усадьбе «Архангельское» в Красногорске.

Следующая экскурсия состоится 18 декабря. Мытищинцы посетят музей Победы в Красногорске.

Записаться на экскурсию, а также на мастер-классы и спортивные занятия можно через мобильное приложение «Соцуслуги», на сайте Мытищинского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов или по телефону: 8(498)600-35-87. По всем вопросам можно обратиться также можно обратиться в центр, он находится по адресу: улица Троицкая, дом №9.