РИАМО - 12 дек. Мужчина, подозреваемый в убийстве 21-летней девушки на юго-западе столицы, задержан правоохранительными органами, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Тело погибшей, завернутое в одеяло, обнаружили днем 10 декабря в квартире жилого дома на улице Академика Виноградова. Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время задержан подозреваемый, находившийся в квартире погибшей. С ним проводится ряд следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», – сказала собеседник агентства.

Расследование по уголовному делу продолжается, добавила Иванова.