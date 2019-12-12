РИАМО - 12 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В четверг проходит прощание с экс-мэром столицы Юрием Лужковым. В настоящее время в храме Христа Спасителя продолжается гражданская панихида, после начнется отпевание политика. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

Ранее Воробьев выразил свои соболезнования в связи с кончиной бывшего столичного градоначальника.

«Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким», - отмечал Воробьев.

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