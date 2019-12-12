РИАМО - 12 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил прощание с бывшим столичным градоначальником Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя, Собянин возложил к подножию гроба своего предшественника большой букет красных роз, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Москва прощается с бывшим мэром Юрием Лужковым. В настоящее время в храме Христа Спасителя продолжается гражданская панихида, после начнется отпевание политика. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

В день смерти Лужкова Собянин‏ отметил, что не стало энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период. По словам Собянина, экс-мэр много сделал для города и москвичей.

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