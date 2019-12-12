РИАМО - 12 дек. Согласно исследованию HeadHunter, в России 26% работников считают, что находятся под угрозой увольнения, больше всего тревогу по этому поводу испытывают специалисты в сферах безопасности, банков и управления персоналом, пишет в четверг газета «Известия».

HeadHunter выяснил настроения на отечественном рынке труда в четвертом квартале 2019 года. Участниками исследования стали 20,5 тысяч человек.

«На вопрос о том, существует ли для вас угроза увольнения работодателем, ответ «точно да» и «скорее да» дали 26% опрошенных (9% и 17% соответственно). Это на 2% выше, чем в прошлом квартале, и на 1% — если сравнивать с ситуацией год назад. Треть (33%) абсолютно уверены, что место не потеряют, 30% полагают, что этого скорее не произойдет. Еще у 10% нет однозначного мнения», - отмечает издание.

Меньше всего за свое место опасаются трудящиеся в сферах науки и образования, добычи сырья и консультирования, сотрудники некоммерческих организаций и рабочий персонал. Тревожнее всего настроения у занятых в отраслях безопасности, банков и инвестиций, управления персоналом, транспорта, продаж и закупок.

При этом Минтруд привел данные по состоянию на 6 ноября, согласно которым в ближайшие пару месяцев российские компании намерены уволить лишь около 281 тысячи человек, то есть 0,4% рабочей силы. По информации ведомства, наибольший риск сокращения — в сферах транспорта, финансов и банков и производства электрооборудования.

По мнению доцента кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгения Ицакова, в головах россиян живет миф о богатом работодателе, который может разом сократить полштата.

«Увольнение и наем нового сотрудника — очень дорогостоящие процедуры, поэтому к ним прибегают лишь в крайних случаях», — успокоил эксперт.

При этом Ицаков отметил, что многие работодатели могут поддерживать у сотрудников страх увольнения, чтобы замотивировать их на более усердный труд.