РИАМО – 12 дек. Штрафы для компаний, которые не выполняют требования органов государственного контроля, могут вырасти в разы из-за новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, пишет в четверг газета «Известия».

Обновленный КоАП должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года. В новой редакции все нарушения бизнеса, связанные с проверками, собраны в одну главу. Ее текст на согласование в одно из ведомств отправлен с письмом за подписью замминистра юстиции Дениса Новака.

«Штрафы для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти до 500 тысяч рублей вместо нынешнего максимума в 20 тысяч рублей», – говорится в материале.

К примеру, за непредставление сведений контролирующим органам предлагается штраф до 20 тысяч рублей для юрлиц (сейчас – до 5 тысяч). За неповиновение законному распоряжению или требованию проверяющего – до 10 тысяч для должностных лиц (сейчас – до 4 тысяч) и до 30 тысяч для компаний (вводится впервые).

В новую версию КоАП добавят штрафы для индивидуальных предпринимателей (сейчас не установлены), сумма которых будет варьироваться от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафы вырастут с 10-20 тысяч до 200-500 тысяч рублей.

При этом для самих проверяющих документ также предполагает увеличение ответственности. Штраф за несоблюдение инспекторами законодательства могут повысить до 5-7 тысяч рублей для должностных лиц (сейчас 3-5 тысяч), за грубое или повторное нарушение – 50-70 тысяч (сейчас – 5-10 тысяч) или до года дисквалификации (в этой части изменений нет). А вот санкций за внесение неверных данных в единый реестр проверок новый документ не предусматривает, хотя сейчас за это наказывают на 1-3 тысячи рублей, но можно и отделаться предупреждением.

Эксперты считают, что такие ужесточения недопустимы, пока государство не откажется от необоснованных требований к бизнесу.

«Пока не отменят все устаревшие, неадекватные и противоречащие друг другу требования, повышение штрафов будет дополнительным административным давлением», – заявил лидер «Деловой России» и член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Алексей Репик.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин отметил, что представители палаты также участвуют в процессе рассмотрения нового КоАП, но «на сегодняшний день нет итоговой договоренности». Решения о штрафах для бизнеса при рассмотрении новой редакции документа «даже не рассматривались», заключил он.