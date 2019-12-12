РИАМО - 12 дек. Бесхозный предмет обнаружили в одном из вагонов поезда, который курсировал на Арбатско-Покровской линии метрополитена, пассажиров высадили, а состав убрали с линии для проверки, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«На станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии высаживали пассажиров из поезда, следующего в сторону станции «Пятницкое шоссе», для осмотра бесхозного предмета. Состав убран с линии для проверки», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во время высадки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала.

«Сразу же после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме. Сейчас движение поездов на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком», – заключил представитель пресс-службы.