РИАМО - 12 дек. Бесхозный предмет обнаружили в одном из вагонов поезда, который курсировал на Арбатско-Покровской линии метрополитена, пассажиров высадили, а состав убрали с линии для проверки, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичной подземки.
Он добавил, что во время высадки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала.
«Сразу же после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме. Сейчас движение поездов на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком», – заключил представитель пресс-службы.
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