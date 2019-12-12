РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 дек. Новый детский сад на 125 мест появится в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска, его строительство планируют завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Администрацией горокруга Красногорск заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест по адресу: Московская область, Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Горького, дом №4». Работы планируется завершить в 2020 году», – говорится в сообщении.

Строительство объекта осуществляется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и муниципальной программы городского округа Красногорск на 2017-2021 годы «Образование».

«На месте дошкольного учреждения 1947 года постройки возведут новое двухэтажное строение. Связь между этажами будет осуществляться двумя лестницами, пассажирским лифтом и подъемником, который предназначен для подачи пищи на 2 этаж», – добавляется в материале.

При проектировании дошкольного учреждения были учтены стороны света и требования энергоэффективности. Например, дополнительные помещения, такие как: прачечная, медицинский пункт, кухня, физкультурный и музыкальный залы, а также технические помещения расположены на северной стороне здания.

Центральный вход в здание располагается с дворового фасада и обеспечивает удобную доступность при выходе детей на игровые площадки и дополнительную защиту от шума прилегающей дороги.

«Отметим, что требования к облучению поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами (инсоляции) необходимо учитывать при выполнении проектов строительства. Инсоляция является важным фактором, оказывающим оздоравливающе влияние на среду обитания человека, и должна быть использована в жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки», – заключается в материале.