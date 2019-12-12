РИАМО – 12 дек. Оборот российских магазинов с tax free за девять месяцев 2019 года вырос более чем на 16%, в среднем каждый иностранный гость оставляет в магазине около 100 тысяч рублей, пишет в четверг газета «Известия».

«За январь-сентябрь 2019-го иностранные туристы совершили покупки в магазинах tax free на сумму 9,3 миллиарда рублей. Это на 16,2% больше, чем за девять месяцев 2018-го (с апреля, когда стартовал проект, и по декабрь). Тогда оборот составил 8 миллиардов рублей», — сказал изданию представитель пресс-службы Минпромторга.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что туристам возместили около 1,9 миллиарда рублей. Из них 1,8 миллиарда рублей –– на банковские карты и около 100 миллионов рублей наличными.

Мантуров добавил, что tax free — пример того, как важно создавать механизмы стимулирования торговли, благодаря этой системе иностранцы в России стали покупать гораздо чаще и больше. В среднем каждый иностранный гость оставляет в магазине около 100 тысяч рублей.

Воспользоваться услугой tax free можно на территории 13 субъектов РФ в почти 1,2 тысячи магазинов. В 2020 году количество субъектов увеличится до 20.

Активнее всего покупки делают китайские туристы, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Они любят покупать изделия из янтаря. При этом туристов привлекает невысокая стоимость товаров отечественного производства по сравнению с заграничными аналогами.

Закон о введении в России tax free был подписан в конце 2017 года.