РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 дек. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи в четверг сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать автомобили и проверять водителей на наркотическое опьянение, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП, совершенных водителями-наркоманами.

«12 декабря с 12:00 до 14:00 в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель-наркоман», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении водителю грозит уголовная ответственность.