РИАМО - 12 дек. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко посетил церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, где зачитал письмо президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В четверг Москва прощается с бывшим мэром Юрием Лужковым. В настоящее время в храме Христа Спасителя проходит гражданская панихида, после начнется отпевание политика. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

«С чувством глубокой печали и смирения воспринял известия о смерти Юрия Михайловича Лужкова. Ушел из жизни талантливый политик, выдающийся государственный деятель. С его именем связано множество знаковых инициатив и проектов, которые позволили приблизить контакты между нашими странами», - зачитал Семашко обращение Лукашенко.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.