РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 дек. Госавтоинспекторы Балашихи выявили двух нарушителей правил перевозки детей во время рейда на дорогах городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Профилактический рейд «Ребенок-пассажир» был направлен на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдение правил и снижение аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств в автомобиле.

«Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в ходе мероприятия по адресу: Балашиха, улица Советская с 13:00 до 15:00 11 декабря проверили 67 автомобилей, выявлено два административных нарушения по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД», – отмечается в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.